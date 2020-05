Lyon a encore deux chances d’éviter la catastrophe !

Lyon et Jean-Michel Aulas peuvent encore espérer une qualification européenne. Le président de la FFF Noël Le Graët fait le point.

Jean-Michel Aulas est très remonté contre la décision du gouvernement et de la Ligue de Football Professionnel de mettre un terme définitif à la saison de Ligue 1. Une décision qu’il juge hâtive et dont les conséquences sont très dommageables pour son club tant sur le plan sportif que financier puisque l’Olympique Lyonnais ne sera pas qualifié pour une coupe d’Europe la saison prochaine. A moins que… Le président de la FFF Noël Le Graët l’a appelé à la raison et lui a rappelé que tout espoir n’est pas encore perdu.

Encore deux compétitions ouvertes pour Lyon

« Une fois passée la déception, il est légaliste. Laissons le temps au temps. J’aime bien les gens qui défendent leur club. Mais après, il faut rentrer dans la stratégie globale. Je sais qu’il deviendra sage assez rapidement. Il a encore des possibilités d’être européen en dehors du classement d’hier », a-t-il suggéré. « Il est encore qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Il est toujours en Ligue des Champions. Tout n’est pas fini. Je lui conseillerais de se concentrer sur ses deux derniers matchs », a préconisé le patron de la Fédé.

Encore faut-il que la finale de la Coupe de la Ligue (face au PSG) puisse vraiment se tenir. « Il y a un intérêt mais on reste soumis aux décisions gouvernementales et à l’évolution du virus. Si on peut jouer début août, aussi bien la finale de la Coupe de France (PSG – Saint-Etienne) que celle de la Coupe de la Ligue, on le fera. Lyon et le PSG ont tout intérêt à avoir des matchs intéressants avant la Ligue des Champions », a ajouté Noël Le Graët auprès de L’Equipe.

Images de IconSport