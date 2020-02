Lyon : Garcia explique la panne et lance le choc face au PSG

Lyon a de nouveau perdu des points mercredi soir contre Amiens (0-0), au grand regret d’Anthony Lopes et de Rudi Garcia.

Mauvaise passe pour l’Olympique Lyonnais. Battu à Nice (2-1) dimanche, le club rhodanien a enchaîné avec un nul face à Amiens (0-0) mercredi soir à domicile, lors de la 26e journée de Ligue 1. 1 point sur 6 possibles, le bilan est fâcheux au classement puisque les coéquipiers d’Anthony Lopes ont perdu du terrain sur les équipes qui les précèdent au classement. Conséquence, le podium s’échappe, Rennes (3e) compte 7 points d’avance, Marseille (2e) 13 points.

Garcia ira à Paris pour obtenir un résultat

« C’est un résultat très décevant. On aurait pu remonter au classement et on a encore loupé le coche. On porte trop le ballon. On doit apporter le ballon devant le but et être dangereux. On perd deux points ce soir. On est incapable de saisir les occasions. On aurait dû prendre 5 points de plus sur les derniers matchs », a jugé le gardien de but lyonnais qui a de quoi être inquiet car son équipe doit désormais se rendre au Parc des Princes pour y affronter le leader parisien dès dimanche.

« Il y avait la possibilité de se rapprocher de la troisième place. Cela fait deux fois de suite en 4 jours qu’on échoue », a regretté Rudi Garcia. « Certains joueurs ont du mal à avoir de la continuité. Peut-être à cause d’une baisse physique. On doit tous s’interroger pour réagir de façon positive sans accabler les joueurs. Le match de Paris sera différent puisqu’on occupera la position d’outsider. On va préparer le match afin de faire un résultat », a promis l’entraîneur lyonnais.

