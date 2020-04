Lyon : Garcia affiche une grande inquiétude

L’entraîneur de Lyon, Rudi Garcia s’inquiète du calendrier qui va être imposé aux joueurs au moment de la reprise des compétitions.

Voilà déjà plus d’un mois que la Ligue 1 est à l’arrêt (depuis le 13 mars). Suite à l’allocution présidentielle de lundi dernier annonçant la poursuite du confinement au moins jusqu’au 11 mai, les clubs espèrent désormais pouvoir commencer à reprendre le chemin du travail à partir de cette date-là. Pour un retour à la compétition, il faudra attendre trois semaines ou plus supplémentaires. De ce fait, la LFP pencherait pour un redémarrage de la Ligue 1 le 3 ou 17 juin. De son côté, l’UEFA aimerait que les compétitions nationales soient terminées fin juillet.

Garcia ne veut pas jouer tous les trois jours

Sachant qu’il reste encore 10 journées à disputer, les matchs vont donc s’enchaîner à un rythme très soutenu. Ce calendrier inquiète l’entraîneur lyonnais Rudi Garcia. « On s’est aperçu que ça nous ferait jouer tous les trois jours et là-dessus, nous, les coachs, sommes assez unanimes : après deux mois de confinement, jouer tous les trois jours, ce n’est pas envisageable, ce n’est pas raisonnable. On va au-devant de blessures et de grosses fatigues », a-t-il averti dans les colonnes de L’Equipe.

« On veut reprendre dans des bonnes conditions. Des conditions qui nous permettraient de ne pas jouer tous les trois jours, en tout cas pas systématiquement, et qui nous permettraient de laisser au moins deux semaines de repos aux joueurs entre les deux saisons », a plaidé Rudi Garcia. « Ce qu’on vit en ce moment, c’est tout sauf des vacances », a-t-il ajouté. Son message sera-t-il entendu par les instances françaises ?

Images de IconSport