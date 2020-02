Lyon : Garcia veut un 13e mois !

L’entraîneur lyonnais Rudi Garcia constate que ses joueurs sont contraints de jouer tous les trois jours depuis quatre mois.

Comme le Paris Saint-Germain lui aussi engagé sur tous les fronts, l’Olympique Lyonnais enchaîne les matchs à un rythme effréné. Un problème pour Rudi Garcia qui doit gérer la forme de ses joueurs et faire tourner son équipe pour éviter les blessures ou le burn out de certains. Suite à la victoire face à Marseille (1-0) en Coupe de France, l’entraîneur du club rhodanien a pointé le calendrier démentiel.

Garcia pointe un calendrier démentiel

« Si je peux dire quelque chose, c’est juste que tout le mois de novembre, tout le mois de décembre et tout le mois de janvier, nous avons joué tous les trois jours. Tout le mois de février, on va jouer tous les trois jours et au mois de mars, jusqu’à la trêve internationale, ça risque d’y ressembler aussi », a-t-il constaté face à la presse. « Juste un petit rappel pour ceux qui font les calendriers et je sais que ce n’est pas facile, la machine, elle a du mal à tourner avec tous les éléments que l’on met dedans », a pointé du doigt Rudi Garcia.

Quelles sont ses solutions proposées ? A partir du moment où l’OL est encore engagé dans quatre compétitions, il est évident que les matchs vont encore s’enchaîner. Si le calendrier est déjà plein entre novembre et mars, comment faire autrement ? Faut-il écourter les vacances estivales, supprimer la trêve hivernale comme en Angleterre ? Supprimer une ou deux périodes réservées aux équipes nationales ? Faut-il créer un 13e mois dans l’année ? A noter, la Coupe de la Ligue sera supprimée à partir de la saison prochaine. Sera-ce suffisant ?

Images de IconSport