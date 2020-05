Un complot incluant le PSG et l’OM ?

Le conseiller du président lyonnais, Gérard Houllier accuse le PSG et l’OM de s’être ligués contre Lyon.

« Si ce qui est écrit se révélait exact cela deviendrait une affaire d’Etat ? », avait questionné Jean-Michel Aulas mercredi, en réaction aux informations du journal Le Parisiens qui indiquait que « l’agacement, l’irritation parfois la haine suscitée par le médiatique dirigeant rhodanien a ainsi achevé de convaincre les présidents » de se liguer contre lui en adoptant la formule la plus défavorable à l’OL concernant les modalités d’arrêt de la Ligue 1.

Houllier parle d’un axe PSG – OM soutenu par l’Etat

Le conseiller de Jean-Michel Aulas, Gérard Houllier reprend cette idée du complot à son compte et accuse parisiens et marseillais. « Il y a un axe entre l’OM et le PSG et il a frappé fort. Il s’est mis des alliés de son côté avec des arrangements entre amis et je pense que c’était surtout un complot, un plan pour éliminer l’OL », a-t-il lancé au micro d’OL TV. « Ce sera étouffé car je dirai que l’État est présent et partie prenante », a-t-il pointé du doigt.

« J’ai suivi toutes les conférences de presse d’Emmanuel Macron (le président de la République) ou Édouard Philippe (le premier ministre) et on n’a jamais parlé de sport. Et comme par hasard, sur la dernière, on dit que le championnat ne pourra pas reprendre. C’était la première fois que l’on parlait de sport. J’ai trouvé ça un peu bizarre », a jugé Gérard Houllier. Si Jean-Michel Aulas n’a toujours pas abdiqué et a intenté des recours, le Gouvernement et la LFP reste pour leur part sur leur position, malgré les annonces de reprise des compétitions chez nos voisins européens.

Images de IconSport