Lyon – Juve : le secret de la réussite de Ronaldo

Après Lionel Messi la saison passée, Lyon va croiser la route de la machine de guerre Cristiano Ronaldo mercredi en Ligue des Champions.

Lyon s’attaque à un très gros morceaux mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions : la Juventus Turin, habituée des phases finales de la compétition et candidate au titre suprême en mai prochain. Pour ne rien arranger, le meilleur atout offensif des bianconeri, Cristiano Ronaldo est en pleine bourre. Après un début de saison mitigé, le quintuple Ballon d’Or est revenu au sommet de son efficacité depuis trois mois, avec 19 buts marqués en 15 matchs.

Ronaldo rend ses coéquipiers meilleurs

Pas le fruit du hasard, mais plutôt du travail et du professionnalisme du Portugais qui ne laisse jamais rien au hasard, comme le confirment ses coéquipiers français Blaise Matuidi et italien Leonardo Bonucci. « Lui, c’est le très bon exemple. Dans ses repas, il est très droit, tout est millimétré. Quand tu vois les saisons qu’il réalise depuis tant d’années, il n’y a pas de secret. Ça te pousse à l’excellence, tu veux donner le meilleur de toi-même tout le temps », a confié Blaise Matuidi au Figaro.

« Ce qui fait de lui un joueur extraordinaire, au-delà de la technique qu’il a, c’est la constance. Il ne laisse jamais le plus infime détail aller contre lui. On rentre de déplacement à 2 heures du matin, et à 3 heures, il se change et il se plonge dans l’eau froide pour récupérer », a confié Leonardo Bonucci à L’Equipe. « Il est en permanence dans le souci d’être le meilleur. C’est une machine de guerre. Et tu ne peux qu’admirer et essayer de cueillir deux ou trois choses chez lui qui peuvent te rendre meilleur. Depuis deux ans qu’il est là, je pense que chacun d’entre nous lui a volé quelque chose, en l’observant, et a progressé grâce à lui », a ajouté le défenseur central.

Images de IconSport