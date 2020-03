Lyon a perdu gros, ce qu’en pense Garcia

Lyon a concédé dimanche soir une défaite (1-0) à Lille très handicapante pour son avenir en Ligue 1 . Rudi Garcia ne se voile pas la face.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour l’Olympique Lyonnais. La précédente avait été couronnée de succès et prometteuse pour l’avenir, avec deux victoires face à la Juventus Turin (1-0) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions et face à Saint-Etienne (2-0) en championnat. La dernière a brisé net cet élan, avec deux défaites plombantes pour le moral, contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France (1-5) puis à Lille dimanche soir (1-0), lors de la 28e journée de Ligue 1.

Garcia très déçu

Ce revers, concédé sur un but de Loïc Rémy en première mi-temps, est dévastateur puisqu’il repousse l’OL, 7e, à 10 longueurs du podium synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, son objectif majeur de la saison. Autant dire qu’il sera désormais très difficile pour les troupes de Rudi Garcia de refaire leur retard sur Rennes (3e) et Lille (4e, 9 points d’avance). « Je suis très déçu par le résultat et par la première période. On a trop joué vers l’arrière et favorisé le pressing lillois. On a fait trop peu. On n’a pas su aller jouer chez eux », a regretté l’entraîneur lyonnais.

« On était logiquement menés. On a retrouvé une équipe de l’OL portée vers l’avant après la pause. C’était trop peu pour gagner. On n’a pas été capables non plus de prendre un point. On a été en mode diesel. On a trop peu pesé offensivement. Ça m’embête. C’est une très mauvaise opération même si rien n’est perdu mathématiquement », a constaté Rudi Garcia face à la presse. Lyon recevra Reims (5e, un point d’avance) vendredi, avant de se rendre à Turin la semaine prochaine.

