Lyon : Garcia avait raison, il adresse un nouveau message fort

Après un début de saison décevant de la part de son équipe, l’entraîneur de Lyon Rudi Garcia veut réussir une série positive.

Après cinq matchs sans victoire, Lyon commence à redresser la tête. Les coéquipiers de Memphis Depay viennent d’obtenir un deuxième succès d’affilée dimanche soir face à Monaco (4-1) qui leur permet de se repositionner à la 6e place au classement de Ligue 1, à deux longueurs du podium. En début de mois quand la crise couvait et que les critiques s’abattaient sur lui, Rudi Garcia avait considéré que le championnat commencerait vraiment quand le mercato serait clos.

Garcia l’avait prédit, la fin du mercato a réveillé Lyon

Sous entendu, certains des piliers de son équipe (Depay, Aouar, Dembélé…) n’avaient pas la tête à l’endroit et cela rejaillissait fortement sur les performances de son équipe. Force est de constater que depuis que le mercato est fermé, les résultats sont revenus. Même s’il convient de rester prudent puisqu’il n’y a eu que deux matchs. C’est pourquoi l’entraîneur lyonnais espère désormais faire une série. Pour ce faire, il faudra à l’OL ramener un résultat de Lille dimanche puis dominer le derby face à Saint-Etienne sept jours plus tard.

Monaco, Lille et Saint-Etienne sont un peu leur Ligue des Champions

Des matchs que Garcia prend comme s’ils étaient de Ligue des Champions. « Comme on n’a pas de coupe d’Europe cette saison, c’est un peu notre Ligue des Champions le match de ce (dimanche) soir, celui de dimanche prochain et celui d’après (contre l’AS Saint-Etienne). Quand on joue des concurrents directs, il faut être présent et on a su l’être », a-t-il confié après la victoire contre Monaco. Première étape : à Lille où Garcia a de grands souvenirs.

« C’est une équipe qui n’a pas encore perdu. Moi, je vais retourner dans le Nord avec grand plaisir. C’est un club et une vile qui sont dans mon cœur, on a eu une belle période là-bas. Maintenant, on sera ennemis acharnés dimanche prochain sur la pelouse. On verra, on est 6es au classement pour l’instant et ça ne nous convient pas. On a une série en cours et on fera tout pour la poursuive là-bas », a prévenu le coach lyonnais.

Images de IconSport