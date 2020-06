Lyon remet quand même une cartouche…

A la suite du verdict rendu par le Conseil d’Etat qui a jugé l’arrêt de la Ligue 1 conforme, Lyon met la LFP devant ses responsabilités.

Mardi, le Conseil d’Etat a validé la décision de la Ligue de Football Professionnel de mettre un terme définitif à la saison de Ligue 1, estimant qu’il n’y a « pas de doute sérieux sur la légalité de cette décision, qui pesait les avantages et les inconvénients d’un arrêt immédiat du championnat, alors qu’une très grande incertitude affectait l’hypothèse d’un possible redémarrage des compétitions en temps utile. » Principal pourfendeur de cet arrêt, l’Olympique Lyonnais a mis la Ligue (qui aurait tendance à se cacher derrière le gouvernement) devant sa responsabilité.

Pour Lyon, la LFP n’a pas respecté les recommandations de l’UEFA

« L’Olympique Lyonnais a pris acte de la décision du juge des référés du Conseil d’Etat de ne pas suspendre la décision d’arrêt du championnat prise par la LFP le 30 avril 2020. Toutefois, le jugement mentionne, sans équivoque, que cette décision a été prise par le Conseil d’Administration de la LFP, et non par l’Etat, et que ledit Conseil n’était pas en compétence liée des positions exprimées par le Premier ministre le 28 avril, contrairement à ce que la LFP martelait. La LFP, tout comme l’a fait Canal + pour dénoncer le contrat de diffusion des matchs de Ligue 1, porte donc l’entière responsabilité de cette décision », a estimé le club rhodanien.

« Nous constatons donc que la prise de décision de la LFP est contraire à la circulaire de l’UEFA du 23 avril dernier qui mentionnait expressément que les ligues devaient faire leurs meilleurs efforts pour finir leur championnat, comme l’ont fait l’immense majorité des associations membres de l’UEFA, et notamment les quatre premières, y compris par le biais de formules adaptées. Pour rappel, seul un ordre officiel empêchant l’achèvement desdites compétitions pouvait justifier que celles-ci ne se terminent pas, ce qui ne ressort pas de la décision du juge, en l’absence d’acte règlementaire », a pointé du doigt l’OL.

Images de IconSport