Lyon : ce que pense Rudi Garcia du PSG…

Déjà largués en championnat, Lyon et son entraîneur Rudi Garcia savent qu’ils ne pourront pas rivaliser avec le PSG.

Le Paris Saint-Germain a mal lancé sa saison avec deux défaites initiales, à Lens (1-0) et contre Marseille (0-1) au Parc des Princes. Aucun point après deux journées, le fait était suffisamment inhabituel pour créer de nombreux débats autour de cette équipe qui était pourtant finaliste de la Ligue des Champions trois semaines plus tôt. Le club de la capitale était-il malade ? Allait-il rapidement redresser la barre ?

Pour Garcia, le PSG n’a aucun adversaire en France

La réponse est arrivée très vite puisque depuis ce double accident, les hommes de Thomas Tuchel viennent d’aligner quatre victoires consécutives et sont désormais revenus à la 4e place au classement, à deux longueurs du leader rennais. Qui a vraiment pu en douter ? Et qui peut douter que le PSG ne sera pas champion de France à l’issue de la saison ? Pas l’entraîneur lyonnais Rudi Garcia en tout cas.

« C’est une équipe construite pour remporter la Ligue des Champions. Ils n’ont aucun adversaire dans le championnat de France. Ils ont deux ou trois joueurs pour chaque poste. Ils ont Neymar et Kylian Mbappé et on dirait qu’il y a une bonne ambiance entre eux. Quand vous avez des gars comme ça qui jouent les uns pour les autres, c’est compliqué pour les autres équipes. C’est possible de les battre, mais normalement ce n’est pas le cas », a-t-il jugé dans les colonnes de The Athletic.

Images de IconSport