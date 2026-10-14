Malik Tillman vers un départ probable de Leverkusen cet hiver

Malik Tillman, joueur international américain évoluant au Bayer Leverkusen, pourrait quitter le club lors du prochain mercato hivernal si sa situation ne change pas. Arrivé il y a un an, le milieu offensif de 24 ans peine à trouver sa place dans l’équipe, notamment depuis l’arrivée de l’entraîneur Carles Martínez à l’été 2026.

Une saison compliquée à Leverkusen

Malik Tillman a récemment vu son temps de jeu réduit, avec seulement six apparitions cette saison et un but décisif. Malgré sa volonté de saisir une nouvelle chance sous la direction de Martínez, il n’a pas réussi à convaincre ni à retrouver sa place de titulaire. Ce contexte laisse envisager un départ lors du mercato d’hiver.

Des courtisans en Premier League

Malgré ses difficultés en club, Tillman continue de montrer un bon niveau au sein de l’équipe nationale des États-Unis. Cette performance attire plusieurs clubs anglais, notamment Brighton & Hove Albion, Fulham et Bournemouth, qui suivent la situation du joueur avec intérêt depuis plusieurs mois.