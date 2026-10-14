Malik Tillman vers un départ probable de Leverkusen cet hiver

Une saison compliquée à Leverkusen
Malik Tillman a récemment vu son temps de jeu réduit, avec seulement six apparitions cette saison et un but décisif. Malgré sa volonté de saisir une nouvelle chance sous la direction de Martínez, il n’a pas réussi à convaincre ni à retrouver sa place de titulaire. Ce contexte laisse envisager un départ lors du mercato d’hiver.
Des courtisans en Premier League
Malgré ses difficultés en club, Tillman continue de montrer un bon niveau au sein de l’équipe nationale des États-Unis. Cette performance attire plusieurs clubs anglais, notamment Brighton & Hove Albion, Fulham et Bournemouth, qui suivent la situation du joueur avec intérêt depuis plusieurs mois.
Le joueur américain en difficulté à Leverkusen reste attractif grâce à ses performances en sélection.