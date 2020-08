OM : la menace plane toujours, quatre joueurs concernés !

Les dirigeants et le staff de l’OM font face au coronavirus. Steve Mandanda et deux autres joueurs seraient touchés.

D’après un communiqué publié sur le site officiel de Marseille, des tests ont été effectués lundi (hier). Notez que « les 3 cas suspects de dimanche ont été confirmés ». La bonne nouvelle est qu’aucun « nouveau cas de COVID-19 n’a été révélé ». Le club marseillais « a transmis l’ensemble des éléments à la LFP ». A en croire La Provence, les trois footballeurs concernés seraient Steve Mandanda, Maxime Lopez et Valentin Rongier.

Auparavant, le latéral gauche Jordan Amavi avait été aussi testé positif la semaine passée. Une source proche du club a précisé que « tout le monde va bien ». Ils seraient « asymptomatiques ». Forcément, ils sont tous confinés jusqu’à nouvel ordre. Quid du match comptant pour la première journée de Ligue 1 entre l’OM et Saint-Etienne ?

OM-ASSE reporté ?

Normalement, ce duel doit avoir lieu dans trois jours. Pour l’heure, on ne sait pas si la LFP donnera, ou non, le feu vert pour cet événement sportif. Cas échéant, il faudrait reprogrammer ce match… et peut-être d’autres de L1 ou encore de L2. Le dilemme du calendrier reprendrait pour la Ligue qui avait, on le rappelle, mis un terme à la saison passée en ce qui concernait les championnats professionnels.

EDIT : conformément à ce qu’on craignait, la LFP a décidé de reporter officiellement le match OM – ASSE à une date ultérieure…

Images de IconSport