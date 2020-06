Messi, Ronaldo, Neymar… Mbappé écrase tous les autres cadors !

Tous les six mois, l’Observatoire du football (CIES) publie la liste des 100 joueurs qui ont la meilleure valeur marchande. Kylian Mbappé (PSG) domine les débats !

Selon la 299e édition de la Lettre hebdomadaire du CIES, Kylian Mbappé a la plus grosse valeur sur la planète football. L’Observatoire du football juge que l’attaquant du PSG vaut 259,2 millions d’euros. Le CIES rappelle que l’international français est « encore très jeune » et que « son contrat avec le Paris Saint-Germain n’expirera qu’en 2023 » (en réalité 2022, ndlr).

Derrière Mbappé, on retrouve Raheem Sterling (194,7 millions, Manchester City) et Jadon Sancho (179,1 millions, Dortmund). Les deux Anglais sont suivis par… deux de leurs compatriotes avec Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 171,1 millions) et Marcus Rashford (Manchester United, 152,3 millions). A la huitième place figure le Français Antoine Griezmann (FC Barcelone, 136,4 millions).

Mbappé « Galactique » à ce point ?

Forcément, vous vous demandez où se trouvent les autres superstars du football mondial ? Eh bien, Lionel Messi (FC Barcelone) n’est qu’à la… 21ème place (100,1 millions). Le CIES justifie cela par son âge (32 ans). Pour sa part, Cristiano Ronaldo (Juventus) se retrouve… 70e (62,8 millions). Seul petit lot de consolation, l’attaquant portugais est le joueur le plus âgé du top 100 (35 ans).

Quid de Neymar ? A contrario du duo Messi – Ronaldo, le détonateur brésilien du PSG est bien plus jeune puisqu’il a « seulement » 28 ans. A la surprise générale, Neymar se retrouve à la 37e place. Le CIES estime que Neymar vaut seulement 82,7 millions sur la planète football. Pas sûr que les observateurs et admirateurs du natif de Mogi das Cruzes soient sur la même longueur d’ondes…

