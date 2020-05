PSG : Mbappé et Neymar avaient les naseaux en feu !

Le milieu de terrain Ander Herrera est revenu sur le duel Dortmund-PSG… et la révolte du duo Mbappé – Neymar.

Rappelons qu’en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’était incliné contre Dortmund (1-2). L’attitude d’Erling Haaland et de certains Borussen, pendant et après ce duel disputé au Westfalenstadion, avait agacé fortement le staff et les joueurs parisiens.

Par le biais de la Cadena COPE, Herrera a mis l’accent sur le fait que les joueurs du BVB 09 avaient « manifesté leur joie publiquement avec quelques tweets sur leurs comptes personnels ». Résultat, les footballeurs du PSG avaient été blessés dans leur « fierté » après ce 8e de finale aller de la C1.

Mbappé et Neymar voulaient leur revanche…

Ander Herrera et ses coéquipiers avaient été marqués notamment par quelque chose. En clair, les Borussen laissaient entendre « qu’eux n’achètent pas de stars mais qu’ils les créent. » Cela avait touché notamment les deux superstars du PSG. Pour Herrera, ce n’était « pas une bonne chose de mettre Neymar et Mbappé en colère ».

Lors de la seconde manche, disputée au Parc des Princes, les deux hommes avaient le couteau entre les dents. Grâce à des buts signés Neymar et Juan Bernat, le Paris Saint-Germain avait remporté cette rencontre (2-0). Après le match, Herrera et tous les joueurs franciliens avaient fêté comme il se doit cette qualification… et en parallèle leur revanche sur Dortmund.

Images de IconSport