PSG : Mbappé explose une rumeur tenace liée à Neymar

Qu’on se le dise, l’attaquant Kylian Mbappé (PSG) n’entretient aucune rivalité, même cachée au grand public, avec son coéquipier Neymar.

Sur le terrain, les deux hommes s’entendent parfaitement. Lorsqu’ils inscrivent un but, Mbappé et Neymar ont le sourire au moment de le célébrer ensemble. Par ailleurs, le Français et le Brésilien sont aussi souvent complices pendant les séances d’entraînement. Malgré cela, certaines personnes jugent qu’en fait « KM7 » et « Ney » sont rivaux. Elles estiment qu’ils veulent chacun tirer la couverture en marquant le plus de buts et en effectuant le plus de passes décisives possibles.

Interrogé par France Football, le footballeur sacré « Meilleur joueur français 2019 » a mis les points sur les « i ». « Quand je suis arrivé à Paris, il n’y avait pas de débat. C’était lui la superstar, que j’étais venu un peu épauler, aider. Il se blesse, rate sa Coupe du monde et moi je la gagne. Et là, commencent à sortir des histoires sur notre prétendue rivalité, sur ma volonté de prendre sa place », a raconté Mbappé. Puis le natif de Bondy a ajouté qu’il avait été « bouleversé d’entendre tout ça ».

Mbappé avait promis une chose à Neymar

Lorsqu’il avait repris l’entraînement au Camp des Loges en août 2018, Kylian Mbappé avait tenu à discuter tout de suite avec Neymar. « Tu as peut-être raté ta Coupe du monde… Et tant mieux pour nous. Mais, ici, t’inquiète pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Je vais jouer le Ballon d’Or France Foot cette année car tu n’es pas dans la course, mais je t’assure que je ne veux pas prendre ta place, tu peux la garder. » Histoire d’enfoncer le clou, « KM7 » avait promis à « Ney » qu’il serait « toujours là » pour l’aider à briller sur le terrain. Au final, les deux attaquants du PSG s’entendent très bien et cela se voit cette saison !

Images de IconSport