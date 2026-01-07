Mercato : l’OL cible un jeune défenseur du PSG pour préparer l’avenir

À la recherche de renforts défensifs cet hiver, l’Olympique Lyonnais explore plusieurs pistes prometteuses. Après un profil évoluant en Bundesliga, les dirigeants rhodaniens se tournent désormais vers le Paris Saint-Germain, où un jeune talent attire particulièrement leur attention.

L’Olympique Lyonnais entend profiter du mercato hivernal pour consolider un secteur défensif jugé perfectible. Déjà évoquée ces derniers jours, la piste menant à El Chadaille Bitshiabu n’est pas la seule étudiée par les décideurs lyonnais. Selon les informations du Parisien, un autre nom s’invite dans les discussions : celui de Noham Kamara, actuellement sous contrat avec le Paris Saint-Germain.

Âgé de 18 ans, Noham Kamara peine encore à trouver du temps de jeu au sein de l’effectif parisien. Cette saison, le jeune défenseur n’a disputé qu’une seule rencontre avec l’équipe première, malgré plusieurs présences sur le banc. Une situation qui pousse le PSG à réfléchir à la meilleure trajectoire pour son développement.

Du côté lyonnais, le profil du joueur séduit pour sa marge de progression et son potentiel à moyen et long terme. Sous contrat jusqu’en 2028, Kamara représente une opportunité stratégique pour l’OL, désireux d’anticiper l’avenir tout en renforçant sa rotation défensive.

Un carrefour décisif pour Kamara

Entre la nécessité d’enchaîner les matchs et la concurrence féroce au PSG, Noham Kamara se retrouve à un moment clé de sa jeune carrière. Un départ, sous forme de prêt ou de transfert, pourrait lui offrir le temps de jeu indispensable à sa progression.

Reste à savoir si les discussions entre Lyon et Paris déboucheront sur une opération concrète dès cet hiver. Une chose est sûre : l’OL continue d’explorer le marché avec une idée claire, celle de bâtir une défense plus solide sans renoncer à l’avenir.