Mercato / Lyon : Aulas veut casser la baraque

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas est remonté comme un coucou, bien décidé à frapper fort sur le marché des transferts.

Lundi en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, Juninho a avoué qu’avant de subir les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde (forfaits jusqu’au terme de la saison), l’Olympique Lyonnais envisageait déjà de se renforcer en défense et au milieu de terrain cet hiver. Désormais, au moins un joueur offensif est également attendu. Le mercato à venir pourrait être déterminant pour la suite de la saison, alors que le club pointe à la 8e place à 6 points du podium.

Aulas a une pêche d’enfer et l’envie de prendre des risques

Interrogé sur le recrutement et les objectifs à atteindre, Jean-Michel Aulas semble déterminé. « Indépendamment des blessures, c’est beaucoup plus dur qu’on ne l’avait imaginé. Mais c’est vrai aussi qu’on est qualifiés dans toutes les compétitions, on n’est pas morts. Et venir ici à Seattle (pour signer l’achat du club féminin du Reign FC, où évolue notamment la Ballon D’Or Megan Rapinoe), ça donne une pêche d’enfer, ça donne envie de prendre des risques, y compris sur le mercato d’hiver », a-t-il lancé.

Concernant précisément le mercato, le président de l’OL admet que la tâche sera compliquée par le fait que les clubs vendeurs savent que Lyon doit absolument recruter, ce qui risque de faire monter les enchères. « C’est exactement ça. Tout le monde se dit : Ils sont obligés de… Là, l’envie, ce n’est pas de surpayer mais on veut se donner une chance de revenir dans le coup au championnat », a prévenu Jean-Michel Aulas. Lyon pourrait recruter un joueur par ligne en janvier.

