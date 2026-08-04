Mercato OM : Manchester City passe à l’action pour Gerónimo Rulli

Gerónimo Rulli pourrait être l’un des prochains gros dossiers du mercato marseillais. Manchester City a transmis une première offre officielle à l’Olympique de Marseille pour le gardien argentin. Les discussions sont désormais ouvertes entre les deux clubs.

Manchester City accélère sur le marché des transferts et regarde du côté de Marseille. Selon les informations de Fabrizio Romano, les Citizens ont envoyé ce mardi une première proposition officielle à l’OM pour Gerónimo Rulli.

À ce stade, aucun accord n’est encore annoncé. Les deux directions ont toutefois entamé des négociations, preuve que l’intérêt du club anglais pour le portier argentin est désormais concret.

🚨🩵 Manchester City have sent first official bid today to Olympique Marseille for Geronimo Rulli. Negotiations underway between clubs. Exclusive story, confirmed. 🇦🇷 — Fabrizio Romano

4 août 2026

Manchester City ouvre les négociations avec l’OM

Le dossier vient donc de franchir une étape importante. Après un premier intérêt, Manchester City a décidé de passer à l’offensive en formulant une proposition à la direction marseillaise.

Le montant de cette première offre n’a pas été communiqué. Reste désormais à connaître la position de l’OM et surtout les conditions financières exigées par le club phocéen pour éventuellement laisser partir son gardien.

Rulli possède un profil susceptible de séduire une formation comme Manchester City. À l’aise balle au pied et expérimenté, le champion du monde argentin dispose également d’un solide vécu européen après ses passages par la Real Sociedad, Villarreal, l’Ajax Amsterdam et Marseille.

Un dossier sensible pour Marseille

Une éventuelle vente constituerait néanmoins une décision importante pour l’OM. Gerónimo Rulli occupe un poste stratégique et son départ obligerait nécessairement les dirigeants marseillais à revoir leurs plans dans les buts.

Tout dépendra donc du montant proposé par Manchester City et de la volonté du joueur. Si les Citizens augmentent leur offre et que Rulli se montre intéressé par une aventure en Premier League, Marseille pourrait se retrouver face à un véritable choix de mercato.

À 34 ans, l’international argentin pourrait également voir dans cette approche l’occasion de découvrir le championnat anglais et de rejoindre l’un des effectifs les plus ambitieux d’Europe.

Le mercato des gardiens commence à s’agiter

L’offensive mancunienne intervient dans un marché particulièrement animé chez les gardiens. Quelques heures plus tôt, Marc-André ter Stegen a notamment quitté temporairement le FC Barcelone pour rejoindre l’Ajax Amsterdam en prêt.

Manchester City pourrait désormais provoquer un nouveau mouvement important avec Rulli. Mais contrairement à plusieurs opérations déjà bouclées cet été, le dossier reste pour l’instant au stade des négociations.

Une chose est certaine : City est passé des renseignements aux actes. Une première offre est arrivée sur le bureau de l’OM et les discussions ont commencé. Marseille doit maintenant décider jusqu’à quel prix son gardien argentin est réellement transférable.