Mercato / OM : cette légende a un plan pour franchir un cap

L’ex-gardien de but Pascal Olmeta aimerait convaincre la direction de l’OM de lui ouvrir la porte, ainsi qu’à d’autres anciens du club.

Pascal Olmeta a lancé un message à l’Olympique de Marseille en début de semaine. Dépité par la tournure des évènements avec notamment le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta et celui possible de l’entraîneur André Villas-Boas dans les prochains jours, l’ancien gardien de but a proposé ses services pour intégrer l’organigramme. Selon lui, l’équipe dirigeante devrait faire plus appel aux anciens pour structurer le club.

Zidane, Francescoli… Olmeta prêt à faire parler son réseau

« J’ai envie de m’impliquer à l’OM, d’être le mec qui fait sourire les joueurs dans le vestiaire. Basile (Boli, actuel ambassadeur du club), il est respecté parce que c’est Basile. Mais il n’est pas craint ! Il faut trois ou quatre mecs qui soient là pour le respect de ce club au quotidien », a-t-il réitéré ce mercredi dans les colonnes de La Provence. Pascal Olmeta pense que son réseau et celui de ses vieux copains que sont Jean-Pierre Papin, Carlos Mozer ou encore Manuel Amoros, pourrait être très utile.

« On n’est pas des agents mais des amis de Zidane, de Ferguson, de Francescoli. (…) McCourt ne sait même pas qui on est. À l’OM, si tu n’as pas cette puissance, si tu n’es pas un ancien, tu ne peux pas ressentir ce qu’on a ressenti, nous. (…) Moi demain, tu me dis : ‘tu deviens directeur sportif à l’OM’, je vais dire, ‘je veux ça, ça et ça’. Je vais chercher des joueurs chez Francescoli (manager de River Plate), chez Zidane (entraîneur du Real Madrid). Il n’y a pas que le pognon qui compte », a estimé.

Images de IconSport