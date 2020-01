Mercato / PSG : de nouvelles infos sur la prolongation de Neymar

Et si Neymar prolongeait au PSG après avoir voulu le quitter l’été dernier ? L’attaquant brésilien aurait deux exigences.

« Aujourd’hui, je suis parisien. Je me donne à 100%. Je vais donner toute ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe. Pourquoi vouloir partir d’ici ? J’ai encore deux ans de contrat, l’équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l’objectif, c’est la Ligue des Champions. Et ma priorité, c’est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine », avait affirmé Neymar à la mi-décembre, des propos rapportés par L’Equipe.

Neymar veut voir Coutinho au PSG

Après avoir désiré s’en aller l’été dernier, le Brésilien est de nouveau pleinement impliqué dans le projet parisien. Au moins jusqu’à la fin de la saison. Et après ? A deux ans du terme de son contrat, souhaitera-t-il de nouveau quitter la capitale, avec l’ambition de retourner au FC Barcelone ? Ce n’est pas à exclure. L’idée d’une prolongation non plus. Dans cette optique, Don Balon indique que la star auriverde aurait deux exigences. La première consisterait à obtenir une augmentation de son salaire, qui s’élève actuellement à 36 millions d’euros par an.

La seconde porterait sur le recrutement. Selon le media espagnol, Neymar souhaiterait que le PSG attire son compatriote et ami Philippe Coutinho, actuellement au Bayern Munich, où il est prêté par le FC Barcelone. Le club bavarois ne souhaiterait pas lever l’option d’achat à 120 millions d’euros. Paris pourrait alors en profiter pour lui mettre la main dessus, d’autant que les Blaugrana seraient prêts à revoir leur prétention à la baisse. Reste que les relations entre les deux clubs ne sont pas bonnes, le Barça pourrait donc s’opposer à ce transfert.

