Mercato / PSG : Messi a tranché.. Neymar aussi !

Tandis que le Barça a lâché une bombe sur Lionel Messi, Neymar a tranquillement clarifié son avenir au PSG.

Chacun son tour… Le PSG a eu son feuilleton Neymar l’été dernier, au tour du Barça d’avoir son feuilleton Lionel Messi, ce dernier ayant annoncé à sa direction sa volonté de quitter le club ! L’issue sera-t-elle la même ? Après avoir été au cœur du tourbillon médiatique il y a un an, le club français est beaucoup plus tranquille et serein cette fois-ci. Fort de sa saison historique qui l’a vu rafler tous les trophées nationaux et atteindre la finale de la Ligue des Champions. Et sachant que Neymar a désormais renoncé à l’idée de retourner en Catalogne.

Neymar n’a plus envie de quitter Paris

Il faut dire que l’ouragan qui s’y prépare n’est pas très engageant… Ses meilleurs amis Lionel Messi et Luis Suarez sont en effet annoncés sur le départ, une vraie révolution qui plonge l’avenir des Blaugrana dans un flou total. Dans ces conditions, le Brésilien a jugé bon de clarifier dès à présent sa situation. Après avoir séché ses larmes qui ont arrosé la pelouse de la Luz dimanche soir après la défaite face au Bayern Munich, le voici déterminé à revenir encore plus fort la saison prochaine.

« Félicitations à chaque joueur et au staff. Nous n’avons pas fini comme nous le souhaitions, mais c’était incroyable de vivre de tels moments. Maintenant on recharge les batteries et on revient plus fort avec la même envie de gagner. Allez Paris », a-t-il lancé sur Instagram. Le message est on ne peut plus clair. Pas de place au doute : Neymar sera toujours parisien cette saison. Reste à régler sa situation contractuelle. A deux ans du terme de son bail, le club de la capitale aimerait le prolonger. Il pourrait aussi lui demander de contacter Messi pour prendre sa température…

Images de IconSport