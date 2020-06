Mercato / PSG : Neymar sait à quoi s’en tenir

Neymar aura-t-il la possibilité de retourner au Barça cet été ? Le président de la Ligue espagnole Javier Tebas prévient le Brésilien.

Les semaines passent et toujours la même rengaine de l’autre côté des Pyrénées, en particulier en Catalogne où la presse locale n’en démord pas, affirmant que Neymar désire toujours revenir au FC Barcelone et que les dirigeants blaugrana vont de nouveau tenter leur chance, un an après avoir échoué à le récupérer. Mais est-ce bien réaliste ? Dans le contexte économique actuel, les champions d’Espagne en titre auront-ils vraiment les moyens de s’offrir le Brésilien (si tant est que le PSG accepte de le laisser partir) ?

Tebas ne croit pas au retour de Neymar au Barça

Interrogé sur le sujet, le président de la Ligue espagnole, javier Tebas considère que non. « Il n’y aura pas de grosses transactions en espèces à la fin de cette saison, il est donc difficile d’imaginer un transfert de Neymar se produire », a-t-il soutenu face à la presse. « Il y aura certainement moins de mouvements lors du mercato. Bien sûr il y en aura, mais cela passera plus par des échanges que par des transactions en espèces. La Liga mettra environ deux saisons pour revenir où elle en était financièrement », a-t-il prévenu.

Dès lors, gageons que la presse catalane va élaborer tout un tas de scenarii d’échanges dans les prochains jours, impliquant des joueurs barcelonais supposés intéresser le Paris Saint-Germain. Il ne serait pas surprenant par exemple de voir resurgir les Français Ousmane Dembélé ou Samuel Umtiti… Pour rappel, Neymar possède encore deux ans de contrat avec les champions de France qui lui auraient soumis une offre de prolongation.

Images de IconSport