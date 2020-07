Mercato / PSG : Tuchel fait une annonce très étrange

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a pris une position inattendue concernant l’avenir du défenseur central Thiago Silva.

« C’est beaucoup d’émotions. Je me rappelle bien la dernière fois que j’ai joué au Maracana avec Fluminense, c’était pareil, c’était difficile. Ce n’est pas encore fini. Il reste trois coupes à aller chercher. C’est pour ça qu’il faut continuer à travailler. J’espère que je vais sortir par la grande porte. C’est mon objectif. (…) Je n’imaginais pas rester huit ans ici, c’est beaucoup. Mes enfants ont grandi en France. J’ai moi-même grandi ici, pas seulement en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme. Le respect que le club m’a donné, c’est la chose la plus importante ».

Tuchel laisse planer le doute pour Silva

Thiago Silva était en larmes hier soir au micro de beIN Sports, au moment de quitter la pelouse du Parc des Princes pour la dernière fois (les finales de coupes se joueront au Stade de France et la Ligue des Champions à Lisbonne), alors que les supporters lui avaient réservé un accueil spécial à l’occasion du match amical face au Celtic Glasgow (4-0), avec notamment une banderole : « Thiago Silva à Paris, on signe direct », laissant entendre qu’ils ne sont pas contre l’idée que Leonardo lui offre une prolongation de son contrat.

Mais cela n’en prend pas le chemin, le directeur sportif ayant lui-même confirmé il y a peu sa décision de tourner la page. Le défenseur brésilien en a pris acte et s’est fait une raison. Et pourtant, Thomas Tuchel a remis une pièce dans la machine à espoir après la rencontre. « Thiago est notre joueur, notre capitaine. On parlera après la Ligue des Champions. Il faut se concentrer. Il semble qu’il va partir. Mais dans le foot, on ne sait jamais », a-t-il lâché en conférence de presse.

Images de IconSport