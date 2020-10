Mercato : le Top 10 des joueurs les plus chers de l’histoire !

Mbappé, Neymar… Au cours des dernières années, plusieurs transferts ont marqué durablement l’histoire du football.

Ils ont eu pour objet des joueurs dont les performances physiques et les compétences techniques ne sont plus à démontrer. L’émergence de « nouveaux riches » comme le PSG par exemple, a fait que les prix déjà gonflés sont maintenant encore plus élevés. La différence de potentiel économique entre les écuries phares et les autres s’accroît au fil du temps.

L’accès à la Ligue des champions offre un grand avantage économique, de même que la diffusion télévisée des grands championnats (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A…). Du coup, les grands clubs continuent à être très actifs sur le marché des transferts, avec à la clé des achats et des ventes marquants. Cela donne lieu à des matches cinq étoiles, disputés avec des joueurs connus aux quatre coins du monde.

D’ailleurs, certain(e)s qui veulent regarder des rencontres, partout dans le monde ou presque, n’hésitent pas à installer le meilleur VPN (selon eux en tout cas…). Histoire de regarder leurs joueurs préférés sur le terrain sans aucune restriction ou presque. Sur Foot Légende, nous vous recommandons de passer par le streaming légal, donc par les diffuseurs officiels de chaque championnat.

Top 10 des transferts les plus chers de l’histoire du football

Pour en revenir aux transferts, voici la liste des joueurs qui ont coûté le plus d’argent sur la planète du ballon rond. Il convient de noter que les transferts dont nous allons parler engendrent souvent des bonus financiers (apparitions du joueur, statistiques, pourcentage sur la revente…). Les agents réputés qui ont manœuvré pour que de telles affaires existent sont notamment Jorge Mendes et Mino Raiola. Sur le podium, on retiendra la présence du duo Neymar – Mbappé qui fait le bonheur du PSG.

1. Neymar / FC Barcelone => PSG (2017) / 222 millions d’euros

2. Philippe Coutinho / Liverpool => FC Barcelone (2018) / 145 millions d’euros

3. Kylian Mbappé / Monaco => PSG (2018) / 135 millions d’euros

4. Ousmane Dembélé / Dortmund => FC Barcelone (2017) / 130 millions d’euros

5. Joao Félix / Benfica Lisbonne => Atletico Madrid (2019) / 126 millions d’euros

6. Antoine Griezmann / Atletico Madrid => FC Barcelone (2019) / 120 millions d’euros

7. Cristiano Ronaldo / Real Madrid => Juventus Turin (2018) / 117 millions d’euros

8. Eden Hazard / Chelsea => Real Madrid (2019) / 115 millions d’euros

9. Paul Pogba / Juventus Turin => Manchester United (2016) / 105 millions d’euros

10. Gareth Bale / Tottenham => Real Madrid (2013) / 101 millions d’euros

Le Top 5 dans le détail…

Neymar (PSG)

Le transfert de Neymar Jr a été l’opération financière la plus chère de l’histoire du football, coûtant au PSG un total de 222 millions d’euros. Le club parisien n’a pas hésité à payer la clause libératoire de l’attaquant brésilien, qui s’exprimait au FC Barcelone à l’époque, pour l’avoir dans ses rangs. Après avoir songé à partir il y a un an, le joueur veut rester dans le club français cette saison. Il est clair que celui qui voudra s’offrir l’un des meilleurs joueurs du monde devra d’abord le convaincre avec un salaire intéressant et un bon projet sportif. Ensuite, il faudra faire céder les dirigeants du PSG ce qui sera une autre affaire…

Kylian Mbappé (PSG)

Kylian Mbappé est un autre joueur qui a récemment fait exploser le marché des transferts. Le PSG, déterminé à former une équipe de champions, n’a pas hésité à mettre le paquet pour acquérir les joueurs capables de renforcer l’équipe. Ainsi, le club parisien a payé à Monaco 135 millions d’euros, sans compter les bonus, en contrepartie des performances extraordinaires de ce joueur. Le jeune attaquant français est destiné à devenir un joueur de légende, même si seul le temps dira s’il finira par en être un. Il est souvent comparé aux plus grands, comme Zidane au Real Madrid. Sur le papier, ce sera encore plus dur pour un club de déloger Mbappé que Neymar…

Philippe Coutinho (FC Barcelone)

Philippe Coutinho a été le footballeur le plus cher de l’histoire du FC Barcelone. Le Brésilien, qui était la star de Liverpool a été acheté par le Barça pour un total de 145 millions d’euros, sans prendre en compte les bonus. Très décevant au Camp Nou, Coutinho a été prêté au Bayern Munich la saison dernière. Avec le club allemand, il a remporté notamment la Ligue des Champions et le titre de champion d’Allemagne. De retour au Barça cet été, le Brésilien espère se faire une place au soleil sous les ordres du nouvel entraîneur Ronald Koeman.

Ousmane Dembélé (FC Barcelone)

Arrivé au FC Barcelone lors du mercato estival 2017, l’ailier français a été freiné très souvent par des blessures. C’est simple, Dembélé n’a jamais pu disputer une saison pleine au sein du club catalan. Aujourd’hui, bon nombre de personnes jugent que le Barça n’aurait pas dû recruter l’ancien détonateur de Dortmund et Rennes. L’international français n’a absolument pas justifié le prix de son transfert qui était de … 130 millions d’euros. Durant le mercato, les Blaugrana ont essayé de lui trouver une porte de sortie. Manchester United, PSG… Bon nombre de destinations ont été citées. Mais finalement, Ousmane Dembélé n’a pas bougé d’un iota.

João Félix (Atletico de Madrid)

A seulement 20 ans, João Félix sort d’une première saison mitigée à l’Atletico Madrid. En effet, le milieu offensif portugais a été sur courant alternatif. Cela n’a pas refroidi Diego Simeone… En effet, le coach argentin est persuadé que l’ancienne pépite du Benfica Lisbonne est capable de devenir un joueur de classe mondiale. Félix a la mentalité et les qualités techniques afin d’atteindre cet objectif. Dans quelques temps, les Madrilènes seront peut-être ravis d’avoir déboursé 126 millions d’euros pour s’attacher ses services pendant le marché des transferts estival 2019.

