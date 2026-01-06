Mercato : un ancien du Barça force son retour au club et dit non à l’Inter

C’est un dossier qui a longtemps semblé mal engagé, mais João Cancelo a fini par imposer sa volonté. Annoncé tout proche de l’Inter Milan ces derniers jours, le latéral portugais d’Al-Hilal va finalement retrouver le FC Barcelone, sous la forme d’un nouveau prêt, selon plusieurs sources concordantes dont Fabrizio Romano.

Alors que les Nerazzurri pensaient avoir bouclé l’opération pour compenser l’indisponibilité de Denzel Dumfries, Cancelo n’a jamais validé le deal. En coulisses, le joueur de 31 ans a volontairement fait traîner les discussions, gardant un seul objectif en tête : revenir en Catalogne. Une stratégie risquée, tant le profil du Portugais ne faisait pas l’unanimité au Barça ces dernières semaines.

Flick hésitant, Cancelo persistant

Du côté barcelonais, Hansi Flick ne plaçait pas Cancelo en haut de sa liste de priorités. Le technicien allemand plaidait plutôt pour le recrutement d’un défenseur central, après la grave blessure d’Andreas Christensen. Mais la situation a évolué. Ce lundi, le Barça a formulé une offre de prêt, incluant une prise en charge partielle du salaire, jugée suffisante par l’entourage du joueur.

Selon Mundo Deportivo, João Cancelo s’attend désormais à une issue positive, convaincu que sa patience allait finir par payer. Et sauf retournement de situation, le latéral va donc effectuer un retour express dans un club qu’il connaît déjà parfaitement.

Prêté au Barça lors de la saison 2023-2024, alors qu’il appartenait encore à Manchester City, Cancelo avait laissé une impression globalement positive sous les ordres de Xavi, malgré quelques sautes de concentration défensives. À l’époque, le club n’avait pas les moyens financiers de le conserver définitivement, malgré la volonté du joueur.