Atletico Madrid – Barça : Messi, c’est grave docteur ?

Face à l’Atletico Madrid (0-1, 10e journée de Liga), l’attaquant Lionel Messi (FC Barcelone) n’était pas dans son assiette.

Selon le site du quotidien As, Messi a perdu 23 ballons sur la pelouse du Stade Wana Metropolitano. En prime, l’international argentin n’a donné que 36 bonnes passes à ses coéquipiers. Ces statistiques très décevantes sont inhabituelles en ce qui concerne Lionel Messi. Pour As, cela prouve « son inconfort dans le contexte du club » avec à la clé cette « mauvaise performance sur le terrain » où il a « erré » sans avoir d’impact.

A la fin du match, « La Pulga » était vraiment dépitée. Le natif de Rosario semblait accepter « une défaite de plus » tout comme d’ailleurs bon nombre de ses coéquipiers. Alors que l’équipe du Barça a « besoin d’un capitaine, d’un leader » incontournable, elle s’exprimait sans repère fort. Forcément, les départs d’Arturo Vidal ou encore de Luis Suarez – dont Messi était très proche – sont dans toutes les têtes.

Une question demeure pour Messi

On peut se demander pourquoi les Blaugrana ont laissé partir ces deux joueurs qui ont un mental d’acier. Aujourd’hui, Lionel Messi a clairement la tête dans le seau. Déçu des critiques de l’ex-agent et de l’oncle d’Antoine Griezmann, le gaucher s’était lâché en revenant de la séquence internationale passée avec la sélection argentine (En savoir plus). Lassé d’être considéré comme un problème au Camp Nou, le footballeur âgé de 33 ans voulait, on le rappelle, changer d’air à un moment donné du mercato.

Sur le plan sportif, on peut penser que Lionel Messi arrivera à rebondir tant son talent reste incomparable sur la planète foot… Mais alors que son contrat au FC Barcelone expirera le 30 juin 2021, Messi arrive peut-être en bout de course au sein du club catalan. Pour As, il est vraiment « difficile de savoir » si les dirigeants intérimaires de l’écurie, avant l’élection programmée en mars, arriveront à le convaincre de rester « pour toujours » au Camp Nou. Un départ reste une hypothèse crédible en ce qui concerne le génie argentin.

