Barça / Coronavirus : une hypothèse pourrait provoquer des secousses !

Les dirigeants du FC Barcelone vont-ils demander un effort conséquent à Lionel Messi et ses coéquipiers prochainement ?

Par le biais d’un communiqué, les Blaugrana ont souligné le fait que « cette crise a un impact négatif sur l’industrie du football, et du sport en général ». Cette crise, c’est bien évidemment celle liée à la pandémie de coronavirus. Forcément, les décideurs catalans doivent « envisager tous les scénarios possibles ». Objectif : « minimiser les conséquences économiques » qui seront importantes.

Selon El Mundo Deportivo, les dirigeants barcelonais pourraient demander « une baisse de salaire » aux joueurs professionnels. Privés d’une grande partie de leurs « revenus » conséquents, puisque l’activité footballistique est bloquée jusqu’à nouvel ordre, les Blaugrana pourraient miser sur cette option « pendant des semaines ou des mois ».

Comment réagiraient Messi et consorts ?

Privés d’entraînements et de matches, Lionel Messi et ses coéquipiers pourraient bien ne pas accepter d’être pénalisés au niveau financier. On peut penser que des joueurs accepteraient de faire un effort pour aider le club… tandis que d’autres feraient tout pour ne pas avoir une rémunération plus faible.

