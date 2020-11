Barça : Messi « pas facile à gérer », comme… Michael Jordan !

L’ancien entraîneur du FC Barcelone, Quique Setien, a parlé notamment du cas Lionel Messi lors d’un entretien accordé à El País.

Entre janvier et août, Setien a dirigé l’équipe du Barça. Viré au profit du Néerlandais Ronald Koeman, le technicien n’a pas été très bavard sur la scène médiatique depuis son éviction. Au cours d’une interview, Quique Setien a révélé qu’il y a « des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer »… dont celui qu’on surnomme « La Pulga ».

« Parmi eux il y a Leo, c’est vrai. Il faut aussi garder à l’esprit qu’il est le meilleur footballeur de tous les temps. Et qui suis-je pour le changer ! S’ils l’ont accepté, la manière dont il est, depuis plusieurs années et qu’ils ne l’ont pas changé… », a-t-il analysé.

Messi est plutôt réservé, mais…

Aux yeux de Setien, il y a donc « une autre facette » de Lionel Messi qu’on ne voit pas forcément dans un premier temps. « Elle est plus compliquée à gérer. Beaucoup plus. C’est quelque chose d’inhérent à de nombreux athlètes comme on le voit dans un documentaire consacré à Michael Jordan. »

« Vous voyez des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. » Quique Setien a précisé que Messi « ne parle pas beaucoup » au quotidien. Malgré cela, il arrive à faire « voir les choses qu’il veut » au niveau de son comportement. Au final, Setien a eu du mal à gérer le natif de Rosario qui a un poids considérable au sein du vestiaire catalan.

Images de IconSport