Barça : Messi n’est pas là, Koeman justifie son choix fort

L’attaquant Lionel Messi ne figure pas dans le groupe barcelonais en vue du choc entre le Dynamo Kiev et le FC Barcelone.

Rappelons que ce duel de Ligue des Champions aura lieu mardi soir (demain). Lors d’un point presse, l’entraîneur Ronald Koeman a expliqué pourquoi il n’a pas retenu Messi ou encore Frenkie de Jong. dans son groupe. Le coach néerlandais a rappelé que le club a « des blessés » et que la « situation en Ligue des Champions est confortable avec neuf points ».

Il est vrai que les Blaugrana ont remporté leur trois matches de C1 cette saison. Résultat, ils occupent la première place du groupe G devant la Juventus (6 points) et le duo Dynamo Kiev – Ferencvaros (1 point). Koeman croit franchement que c’est « le moment » pour Messi et De Jong « de se reposer » étant donné qu’ils ont « joué tous les matches » avec le Barça et leurs sélections respectives.

Messi et de Jong protégés

Le technicien batave estime qu’il faut « protéger les joueurs » et que de toute manière, « c’est impossible qu’ils soient toujours au top ». Au passage, il a secoué les instances majeures qui régissent le foot professionnel. « Tout le monde le sait, mais nous devons continuer à jouer un grand nombre de matches. L’UEFA et la FIFA doivent prendre des mesures », a-t-il préconisé.

