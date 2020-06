PSG : Navas et la grosse épine qui peut faire mal

Le gardien de but Keylor Navas (PSG) a parlé de la suite de cette édition 2019/2020 de la Ligue des Champions.

Après avoir éliminé le Borussia Dortmund en 8es de finale de la C1, Navas et ses coéquipiers avaient vu la saison être interrompue. La faute à la pandémie de coronavirus. Ensuite, la LFP avait mis un terme définitif à cet exercice. Problème : les dirigeants d’autres ligues européennes ont décidé de poursuivre la saison. La Bundesliga a déjà repris et ce mois de juin sera décisif pour la Liga, la Serie A et la Premier League.

De son côté, l’UEFA a pour ambition de réorganiser les matches restants en Ligue des Champions. L’instance qui régit le foot européen aimerait bien que la boucle soit bouclée en août ! Cas échéant, Keylor Navas et les joueurs du PSG seraient désavantagés, par rapport à leurs rivaux européens, en C1. En effet, ils devraient composer avec un manque criant de compétition…

Navas y croit quand même !

Interrogé lors d’une visioconférence organisée par Accor (sponsor du PSG), le portier a reconnu que ce serait « difficile »… mais « pas impossible ». Lui et ses coéquipiers seraient prêts « à lutter dans cette compétition ». D’ailleurs, ils sont déjà « super motivés » pour tenter d’aller au bout en Ligue des Champions. Navas a assuré que les Parisiens « travaillent beaucoup » au quotidien étant donné qu’ils « connaissent tous l’importance de cette compétition : pour l’équipe, le club et les supporters ».

Images de IconSport