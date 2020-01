Mercato / Bayern : le ciel s’assombrit pour « Schnapper »

Le gardien de but Manuel Neuer (Bayern Munich) doit commencer à s’interroger sérieusement à propos de son futur.

Cette saison, Neuer a disputé 26 matches, encaissé 31 buts et gardé sa cage inviolée à 8 reprises avec l’équipe bavaroise. A 33 ans, le dernier rempart reste donc un élément important à l’Allianz Arena. Important ne veut pas forcément dire incontournable… En effet, les dirigeants du Bayern viennent d’acter la venue d’un très bon portier de Bundesliga.

Selon le site officiel du club bavarois, Alexander Nübel a accepté de signer un contrat de « cinq ans » (2024) en vue de la saison prochaine. Le gardien de Schalke 04 débarquera « gratuitement » à Munich puisqu’il a refusé de prolonger son bail qui expirera le 30 juin 2020. En clair, le Bayern a déjà réalisé un très joli coup sur le marché des transferts.

Nübel est prêt à défier Neuer

A 23 ans, Nübel monte en puissance depuis son arrivée à Schalke 04 en 2015. Lors de cet exercice, il a pris part à 17 rencontres, encaissé 20 buts et gardé son but inviolé à 5 reprises. Sélectionné à 17 reprises avec l’équipe d’Allemagne U21, Alexander Nübel incarne bien plus l’avenir que Manuel Neuer de l’autre côté du Rhin.

Néanmoins, il est encore difficile de savoir s’il parviendra d’entrée de jeu, ou non, lors de la saison 2020/2021 à déboulonner la légende Neuer. Après tout, le gardien qu’on surnomme « Schnapper » a encore bon nombre de partisans à l’Allianz Arena. Il évolue au Bayern depuis huit ans et demi.

Images de IconSport