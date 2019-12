PSG : Neymar fracasse une idée bien trop répandue

Par le biais de France Football, l’attaquant Neymar (PSG) a parlé de son image que véhiculent, en règle générale, les médias et les supporters de football.

L’international brésilien du Paris Saint-Germain a laissé entendre que trop de gens relaient une mauvaise image de lui. Pour Neymar, il n’y a pas tant de personnes que cela qui peuvent parler de lui sans faire d’erreurs. « Le vrai Neymar, peu de gens le connaissent vraiment. Mes parents et mes amis seulement. Ce que les gens voient, c’est quelque chose de totalement différent. Et au final, ils en voient peu ! »

L’ancien joueur du FC Barcelone a ajouté que « le vrai Neymar » est quelqu’un de « très tranquille, très heureux ». « Ney » « aime beaucoup rester en famille et avec ses amis ». Son objectif est simple : « profiter, savourer tous les moments de vie avec tout le monde ». A propos de son futur, le natif de Mogi das Cruzes a laissé entendre qu’il ne songeait plus à tourner le dos au PSG (En savoir plus).

Neymar n’a pas la grosse tête

A sujet de son statut de leader, qui est lié à son comportement, Neymar a mis les points sur les « i ». « Mais c’est quoi l’exemplarité ? Vous pensez que la perfection existe ? Il n’y a que Dieu qui soit parfait. Chacun a ses petits travers. Un leader, c’est quelqu’un qui doit aider l’équipe à gagner, à l’emmener vers la victoire », a-t-il analysé. A ses yeux, cela « peut être le capitaine, ou celui qui marque des buts ».

Chacun a, selon Neymar en tout cas, « ses propres vertus ». Il n’a pas l’intention de changer sa manière d’être. En ce qui concerne son état d’esprit, « Ney » a assuré qu’il ne jouait « jamais pour être le numéro un ». Il « joue » simplement parce qu’il « adore le football ». Cela le rend « heureux » lorsqu’il peut s’exprimer, avec ses coéquipiers du PSG, sur le terrain. Au passage, il a assuré se donner « à 100% » lorsqu’il a l’occasion de s’exprimer. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 11 matches cette saison, Neymar n’a pas grand-chose à se reprocher lorsqu’il est aligné au PSG !

