PSG : Neymar a un faible pour deux superstars du foot

Interrogé par la FIFA, l’attaquant Neymar (PSG) a parlé de son coéquipier Kylian Mbappé et de Lionel Messi (FC Barcelone).

Tout d’abord, l’ancien joueur du Barça a évoqué un sujet différent. En effet, Neymar a parlé de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar. A ses yeux, l’équipe nationale du Brésil a franchi un cap ces derniers mois. « Nous sommes très forts. L’équipe a acquis du métier, même si elle compte quelques jeunes recrues. Certains joueurs, dont moi, ont disputé deux Coupes du monde. »

« Nous avons gagné, nous avons perdu, nous avons connu de nombreuses expériences positives et négatives, et nous pouvons en faire profiter les jeunes. » Par ailleurs, Neymar apprécie le fait que la Fédération ait « gardé le même staff » dirigé par le sélectionneur Tite. Le natif de Mogi das Cruzes est persuadé que « cette continuité » facilitera « la tâche » de la Seleção et « accroîtra » ses « chances » d’être sacrée championne du monde en 2022.

Neymar très élogieux sur Mbappé et Messi

A propos de Kylian Mbappé, Neymar a confié que son partenaire parisien était « un phénomène ». Le Brésilien est persuadé que l’attaquant français pourrait « devenir l’un des plus grands footballeurs de l’histoire ». « Ney » considère que c’est « un immense honneur » de jouer avec lui au PSG. Lui et Mbappé se comprennent « parfaitement sur et en dehors du terrain. Du coup, il « l’adore ».

Quid de Lionel Messi ? Neymar juge encore et toujours que l’Argentin du FC Barcelone est « le meilleur » de « tous les footballeurs » qu’il a eu l’occasion de voir jouer durant sa carrière. Le fait de « jouer aux côtés de Leo a été un pur bonheur » au Camp Nou. Par ailleurs, lui et « La Pulga » se sont liés « d’amitié » et donc ils se voient souvent en compagnie de Luis Suarez.

Images de IconSport