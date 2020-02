L’attaquant Neymar était remonté comme une pendule à la mi-temps du match entre le PSG et Montpellier samedi (5-0).

Lors de ce duel de Ligue 1, l’international brésilien n’a pas réussi à faire trembler les filets. En revanche, Neymar a effectué une passe décisive à Kylian Mbappé (57e minute de jeu). Avant ce but de l’attaquant français, l’ancien joueur du FC Barcelone a vu rouge. En première période, Neymar a été victime de plusieurs fautes montpelliéraines.

Mécontent, « Ney » a écopé d’un carton jaune à la 38e minute de jeu. A la mi-temps, le natif de Mogi das Cruzes a décidé d’avoir une explication avec les arbitres. « Moi, je joue au football et lui me met un carton jaune. Dis-lui qu’il ne peut pas me mettre un jaune ! », a-t-il déclaré au quatrième arbitre.

Neymar a vu rouge très vite…

M. Brisard, qui était l’arbitre principal, a alors lâché la phrase : « Speak french ». Mécontent de sa réponse, Neymar a alors pété un plomb : « Parle français… Mon cul ! ». A la décharge du Brésilien, notez qu’il a été victime de neuf fautes pendant ce match contre le MHSC. Il s’agissait d’un record cette saison et même pour Neymar.

Depuis son arrivée en France, pendant le mercato estival 2017, la superstar âgée de 27 ans n’avait jamais subi autant de fautes sur une pelouse de Ligue 1. Lors de ce match PSG – Montpellier, Kylian Mbappé a aussi vécu un moment animé. En effet, le Français n’était pas content de sortir et il l’a fait savoir à Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand a tenté de prouver qu’il était le patron au Parc des Princes…

