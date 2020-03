PSG / Coronavirus : Neymar, Thiago Silva… Une question se pose

Les Brésiliens Thiago Silva et Neymar (PSG) vont-ils quitter la France au cours des heures ou des jours qui se profilent ?

Rappelons tout d’abord que l’ensemble du groupe parisien doit se confiner depuis mardi (hier) à midi en raison de la pandémie de coronavirus. Les dirigeants ont estimé que les joueurs de Thomas Tuchel devaient respecter les consignes données par le gouvernement français. D’après Le Parisien, « certains joueurs parisiens étaient tentés depuis plusieurs jours de quitter le territoire ».

Le média rappelle qu’une rumeur faisait état du départ de Neymar en direction du Brésil. Rapidement, le Paris Saint-Germain a fait voler en éclats cette dernière. Les décideurs franciliens veulent « éviter toute polémique dans cette période sensible ». A priori donc, Neymar restera à Paris au moins quelques jours de plus.

Comme Neymar, Thiago Silva patiente…

Quid de Thiago Silva ? Sa femme a fait savoir, via Instagram, que la question de retourner au pays de la samba n’est pas une hypothèse à exclure. « On va décider si on reste ou pas, parce que le virus est partout », a-t-elle nuancé. Une chose est sûre, le défenseur central auriverde ne quittera pas soudainement le Parc des Princes.

Il patientera et ne fera rien sans l’aval des dirigeants. Pour lui, c’est important d’attendre « une position de son travail » avant de trancher. En attendant, lui et son compagnon sont « vraiment tristes avec tout ça ». Mais ils ont « confiance » dans le fait que « tout va se passer le plus vite possible ». Notez que d’autres joueurs étrangers de l’effectif pourraient aussi avoir envie de changer d’air si on peut dire…

