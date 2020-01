Nice : Vieira désigne le meilleur entraîneur de Ligue 1

L’entraîneur de Nice, Patrick Vieira s’est exprimé sur le travail de son confrère bordelais Paulo Sousa, dont il apprécie l’audace.

Grand champion quand il était joueur, Patrick Vieira a choisi d’embrasser la carrière d’entraîneur. Après avoir suivi sa formation à Manchester City, puis fait ses premières armes à New York, l’ancien milieu de terrain international français exerce ses talents à Nice depuis un an et demi. L’occasion de faire un point sur son métier, ses exigences, ses difficultés, lors d’un entretien accordé à L’Equipe. L’occasion également de parler de ses confrères.

Vieira séduit par Sousa

A la question : qui est le meilleur entraîneur de Ligue 1, le champion du monde 1998 a livré une réponse inattendue. Thomas Tuchel, André Villas-Boas, Christophe Galtier ? Non, Paulo Sousa. « J’aime beaucoup ce que propose Paulo Sousa à Bordeaux. Sur sa défense à trois, son aspect offensif, l’organisation au milieu, ses joueurs entre les lignes, la façon dont ils attaquent l’espace, il y a des choses très intéressantes », a jugé l’entraîneur des Aiglons.

Après une bonne passe qui les avait portés sur le podium en Ligue 1 il y a quelques semaines, les Girondins sont retombés dans l’anonymat, actuels 13es au classement du championnat (à égalité avec Lyon qu’ils reçoivent ce samedi) à sept longueurs du podium. Mais il est vrai que Paulo Sousa y a su insuffler à Bordeaux un nouvel état d’esprit et un projet de jeu très ambitieux, qui nécessiterait peut-être un peu plus de talent de la part des joueurs à sa disposition pour donner sa pleine mesure.

Images de IconSport