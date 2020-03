Nouvelle polémique humaine au Barça !

L’entraîneur du Barça, Quique Setien a condamné l’attitude de son adjoint observée lors du Clasico face au Real Madrid dimanche dernier.

Après le clash entre Eric Abidal et Lionel Messi le mois dernier, le FC Barcelone n’avait pas besoin de cette nouvelle polémique. Dimanche lors du derby perdu à Madrid face au Real (2-0), l’entraîneur adjoint Eder Sarabia s’est laissé aller à quelques emportements sur le banc. « But ! Non ? Mets-la, Antoine (Griezmann), putain de merde. Tranquille, doucement. Nelson (Semedo) ne fait rien de ce qui est prévu. C’est à chier. Gerard (Piqué), c’est de la merde ces putains de passes longues. Arthur est incapable de garder un ballon ! Putain, encore un ! Ça fait chier », a-t-il notamment lancé durant la partie, des propos captés par Movistar+.

Setien rappelle Sarabia à plus de tenue

Certains y verront un homme passionné et entier, déçu de voir son équipe perdre face au grand rival. Mais ses propos ne collent pas avec l’image que souhaite renvoyer le club blaugrana, comme l’a rappelé l’entraîneur Quique Setien. « Cette situation m’a beaucoup affecté. Je pense d’abord au club et à son image. Il faut y faire très attention. On peut nous critiquer parce qu’on fait de mauvais changements ou parce qu’on prépare mal les matchs. Mais on ne doit pas nous critiquer à cause de notre comportement », s’est-il ému.

« Eder est quelqu’un qui a un gros tempérament et ça nous est utile dans beaucoup de situations. Mais il doit apprendre à se contrôler. C’est quelque chose qui peut arriver sur n’importe quel banc de touche, mais ce n’est pas une excuse. Eder est un gars jeune, impulsif, qui a beaucoup d’énergie. Mais sur le banc, on représente un club et votre comportement doit être irréprochable. Nous en avons parlé, lui aussi est préoccupé. C’est un comportement qu’on ne doit pas avoir. C’est une erreur que nous avons commise et que nous devons éviter », a prévenu Quique Setien dans les colonnes d’El Periodico.

