OL – OM : Aulas en remet une couche, Eyraud encore visé !

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a remis de l’huile sur le feu en ce qui concerne son conflit avec Jacques-Henri Eyraud (OM).

Qu’on se le dise, Aulas et Eyraud ne passeront sûrement pas leurs vacances ensemble… Depuis le mois de mars, la tension est à son paroxysme entre le président de l’OL et celui de l’OM. Eyraud a reproché rapidement à Aulas d’avoir réclamé une… saison blanche, ou encore des play-offs, suite à la suspension de cet exercice 2019/2020. Il a mis en avant « l’égoïsme », l’obscénité » et même « l’indécence » du dirigeant lyonnais en le surnommant même, « Lider Maximo ». Une fois que la LFP a arrêté définitivement la saison, « JMA » a vu rouge.

Rappelons que l’Olympique Lyonnais ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine. A moins bien sûr de gagner la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG… si elle peut avoir lieu ce qui est loin d’être acquis. Il y a quelques jours, L’Equipe mettait en avant le fait que le ton serait monté entre les deux hommes durant un conseil d’administration de la LFP. Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud auraient carrément « échangé des noms d’oiseaux ». Les gens présents ce jour-là auraient été « consternés par un tel spectacle ».

Aulas contre-attaque… encore une fois

Notez qu’Aulas a démenti formellement tout cela dans les colonnes de L’Equipe ce lundi. « Il n’y a pas eu d’insultes au CA avec Eyraud comme l’a dit Raymond Domenech. Il a fait un pamphlet dans le JDD gravissime qui fera l’objet d’une plainte en diffamation. Quand on attaque ma dignité et mes qualités humaines, je réplique », a-t-il lâché. Jean-Michel Aulas a mis l’accent sur le fait qu’il n’a rien à dire à propos des performances sportives de Marseille en Ligue 1. « L’OM a fait une bonne saison. Parfois, quand on ne joue pas en Europe, on peut se consacrer au championnat… Sinon, pourquoi j’en voudrais à l’OM sur cette décision d’arrêter le championnat ? »

« J’imagine que ce n’est pas l’OM qui a décidé ça. » Malgré cela, Aulas considère que la LFP doit revoir sa copie et tout mettre en œuvre pour que la saison reprenne. Il considère que cette instance a pris trop vite sa décision radicale. « Il le faut. La LFP a cru devoir arrêter le championnat alors qu’on pouvait attendre 15 jours, 3 semaines jusqu’à début juin pour savoir si les entraînements individuels et collectifs pouvaient reprendre. » Le président de l’OL a souligné le fait que l’UEFA avait mis les pays « sur la voie avec les play-offs ». Aulas considère donc toujours que la LFP a misé sur « une solution injuste et erronée juridiquement ».

Images de IconSport