OM : rachat, conflit possible, McCourt… Ajroudi précise son plan

Mohamed Ayachi Ajroudi ambitionne de racheter l’OM. Par le biais de l’AFP, l’homme d’affaires s’est exprimé longuement à ce sujet.

Dans un premier temps, Ajroudi a confié que « le club n’aura pas le drapeau saoudien » étant donné que « ce n’est pas aussi simple ». Le compagnon de route de Mourad Boudjellal a mis l’accent sur le fait que d’autres personnes, qui ont une autre nationalité, seront aussi éventuellement de la partie. « Dans le tour de table, les Saoudiens et les Emiratis ne dépasseront pas la majorité, il y aura des entreprises de tout le bassin méditerranéen sans exclusion. Depuis que l’info est sortie, de grands décideurs veulent surfer sur cette vague-là, mais nous sommes là pour la tolérance, pour vivre ensemble. Je n’ai pas d’amis, pas d’ennemis », a-t-il assuré.

Mohamed Ayachi Ajroudi a le sentiment que « tout est à vendre et tout est à acheter » sur la planète. Aujourd’hui, le Tunisien croit que les choses vont dans le bon sens au niveau des négociations. « Si on a avancé, c’est que c’est possible. Mais on veut que ce soit fait avec beaucoup de précision. Nous nous préparons depuis un moment. On ne se jette pas dans la mêlée comme ça. » Ajroudi a indiqué que lui et ceux qui veulent acheter l’OM doivent connaître « le passif et l’actif » de l’écurie. Il est hors de question de « faire une offre à l’aveugle ».

Ajroudi ne bouscule pas McCourt

A l’heure actuelle, l’homme d’affaires et ses collaborateurs travaillent « avec deux banques d’affaires de premier plan, dont une en France » qu’il est impossible de « nommer pour l’instant ». Jusqu’à présent, ils n’ont pas rencontré « directement » le propriétaire américain Frank McCourt même s’il y a « des discussions » par le biais d’intermédiaires. « Il vend s’il est d’accord, dans tous les cas on reste amis, c’est un gentlemen’s agreement. Quand il est prêt à vendre, nous sommes prêts et notre équipe prend la relève. »

« Si un navire est pris dans la tempête, il faut bien qu’il trouve un port pour s’abriter… » S’il arrivait à ses fins, Mohamed Ayachi Ajroudi est convaincu qu’un investissement conséquent serait effectué pour améliorer l’Olympique de Marseille. « Moi je ne veux pas flamber, mais soyez sûrs que nous allons investir, mettre de l’argent dans le club pour le développer. Nous avons rassemblé un cercle d’hommes de bonne volonté prêts à travailler. »

Images de IconSport