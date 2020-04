OM : une anecdote incroyable sur cet ancien président…

L’ancien attaquant de l’OM Mamadou Niang a livré une anecdote cocasse (ou désolante) à propos du président Jean-Claude Dassier.

« Pape Diouf était sans aucun doute mon président. C’était plus qu’un président pour moi. C’est lui qui m’a fait venir à l’OM, c’est quelqu’un pour qui j’avais un énorme respect, de l’admiration. Il m’a beaucoup apporté pendant ma carrière à l’OM mais aussi après parce qu’on est restés très proches. Malgré son départ du club et malgré mon départ de l’OM, on est toujours restés en contact. La perte de Pape Diouf, c’est quelque chose qui me fait très mal aujourd’hui », avait rendu hommage Mamadou Niang il y a dix jours.

Quand Dassier a confondu Niang avec Kaboré

Pape Diouf venait de décéder, suscitant la vive émotion de nombre des anciens joueurs passés sous ses ordres à l’OM. Marseillais de 2005 à 2010, l’ancien attaquant y a connu un autre président : Jean-Claude Dassier. Pas la même affaire… L’international sénégalais se souvient notamment de ce jour où le patron olympien l’avait confondu avec un autre joueur, Charles Kaboré. Pas vraiment du goût de l’intéressé.

« Dassier, quand on a fait 5-5 face à Lyon à Gerland (en novembre 2009), il est venu dans le vestiaire. Il m’a appelé Kaboré, alors que j’étais capitaine de l’OM ! Je lui ai dit : ‘pardon mais je suis attaquant et capitaine de ton équipe et tu ne connais pas mon nom ?’ Il nous a confondus ! Il ne connaissait pas les noms ! », a révélé Mamadou Niang lors d’un live sur Instagram. Cela n’avait pas empêché les Marseillais d’accéder au titre de champion de France en mai 2010.

