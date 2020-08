OM : ça clashe très fort entre Boudjellal et Ajroudi

L’association entre Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi a volé en éclat suite aux propos tenus par l’ancien patron du RC Toulon.

L’ambition de rachat de l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi explose en vol. D’une part parce que le propriétaire actuel Frank McCourt n’a pas l’intention de céder le club. Mais aussi parce que la fine équipe composée de l’homme d’affaires franco-tunisien et de Mourad Boudjellal s’est disloquée. Sentant le vent mauvais, l’ancien président s’est désolidarisé d’Ajroudi en qualifiant notamment son ultimatum lancé aux dirigeants marseillais de « connerie ».

Wingate répond sèchement à Boudjellal

Directement visée par ses propos, la banque d’affaires Wingate, mandatée pour mener les négociations, a répliqué par l’intermédiaire de son patron Stéphane Cohen. « Je ne cherche pas à répondre à des attaques de gens aussi peu sérieux que Monsieur Boudjellal, mais j’ai malheureusement constaté que son incompétence en matière de process d’acquisition nous a fait perdre du temps en raison de sa recherche de reconnaissance médiatique pour servir ses propres intérêts », a-t-il accusé.

« Heureusement que notre client a décidé d’écouter nos conseils et ceux de Marc Deschenaux en l’écartant des discussions confidentielles qui ne peuvent subir l’exubérance et la démesure », a-t-il ajouté. A une semaine de la reprise de la Ligue 1, le feuilleton tourne à la farce. Si Wingate et Ajroudi donnent le sentiment d’y croire encore, il apparaît désormais clairement que l’OM ne changera pas de mains cet été.

