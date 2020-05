OM : le coup de foudre de Payet

Le meneur de jeu de l’OM Dimitri Payet a dit tout le bien qu’il pense de son entraîneur André Villas-Boas. L’ère Rudi Garcia semble loin…

Dimitri Payet fait partie des joueurs marseillais qui ne regrettent absolument pas le départ de Rudi Garcia l’été dernier. En début de saison, le milieu de terrain offensif de 33 ans s’était montré très dur à l’égard de l’actuel coach lyonnais. Avec son successeur en revanche, pas de problème. L’ancien international français a dit tout le bien qu’il pense d’André Villas-Boas lors d’un entretien accordé à Eurosport.

Payet adore travailler avec Villas-Boas

« Un coup de foudre ? Oui, on peut dire ça. J’ai beaucoup parlé avec lui dès son arrivée. On a toujours eu une relation avec beaucoup d’échanges. Je lui donnais mon avis et lui me donnait le sien pour avancer individuellement et collectivement », a-t-il expliqué, confirmant ainsi la proximité entre l’entraîneur portugais et les cadres du vestiaire.

« Il adore le ballon et moi aussi, j’aime le beau jeu. J’ai accroché à son style. On a eu de très bons rapports même s’il m’a retiré le brassard de capitaine. J’ai compris pourquoi il l’avait fait, il me l’a expliqué et je savais qu’en le donnant à Steve Mandanda, on allait voir le Steve qu’on connait et qu’on a eu cette saison », a poursuivi Dimitri Payet.

La grande force d’André Villas-Boas : avoir réussi à fédérer le groupe et l’entraîner derrière lui. « Le coach a fait des bons choix, des mauvais aussi, et il a su tous nous mettre derrière lui et nous défendre quand il fallait. Ou nous engueuler quand c’était nécessaire », a ajouté le meneur de jeu de l’OM. Cette première saison tronquée a été une réussite puisque Marseille a réussi à se hisser à la deuxième place et se qualifier ainsi pour la prochaine Ligue des Champions.

