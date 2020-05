OM : Eyraud sait ce qui lui reste à faire pour éviter le procès

Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas est prêt à retirer sa plainte contre son confrère de l’OM Jacques-Henri Eyraud, à une condition.

« L’idée même d’exploiter cette épreuve collective à des fins d’intérêt personnel est indécente. Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l’obscénité de sa proposition opportuniste et reviendra vite aux valeurs qui font de lui un immense dirigeant du football. Dans le football, nous tenons notre Líder máximo, prêt à bondir sur un virus dévastateur pour occulter la saison difficile de son club en L1. Nous connaissons la volonté obsessionnelle de Jean-Michel Aulas de défendre l’OL par tous les moyens. Mais la ficelle est cette fois un peu grosse ».

Aulas « en veut terriblement à Eyraud »

Mi-mars, alors que la Ligue 1 venait tout juste d’être arrêtée dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, Jacques-Henri Eyraud avait vivement taclé la prise de position de Jean-Michel Aulas, lequel avait proposé de suspendre définitivement le championnat et d’annuler les résultats de la saison pour repartir lors de la prochaine rentrée, avec les mêmes qualifiés pour les Coupes d’Europe qu’en août dernier. Ce qui aurait bien arrangé Lyon, pas du tout Marseille.

Ironie du sort, le président lyonnais est désormais celui qui se plaint de l’arrêt définitif du championnat, car la saison blanche n’a pas été décrétée. Il ne digère pas non plus les propos de son homologue marseillais. « Les propos qu’il a tenus dans le JDD sont des propos qui restent, pour moi, diffamatoires. C’est pour ça que, sur ce point là, j’en veux terriblement à Jacques-Henri Eyraud et que j’irai jusqu’au bout des procédures qui ont été intentées », a prévenu JMA qui pourrait toutefois retirer sa plainte en cas d’excuses. « Je l’espère et, dans ce cas-là, évidemment que je modifierai mon propos et mon intention de recours », a-t-il admis au micro de La chaîne L’Equipe.

