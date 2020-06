OM : nouvelles révélations sur le projet de rachat du club !

Qui est derrière le projet de rachat de l’OM porté par Mourad Boudjellal ? Plusieurs noms commencent à émerger.

Mourad Boudjellal a confirmé vendredi être porteur d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille, guidé par un homme d’affaires franco-tunisien et soutenu par des fonds issus du Moyen-Orient. Depuis cette annonce, tout le monde s’interroge sur l’identité de ces potentiels repreneurs. Alors que l’ancien patron du RC Toulon avoue avoir révélé le nom des protagonistes au président de la République, Emmanuel Macron qui suit ce dossier de très près, toutes les cartes seront abattues prochainement.

Le prince saoudien pas impliqué dans l’affaire

En attendant, le nom de Mohamed Ayachi Ajroudi a été avancé par l’AFP comme étant susceptible d’être le fameux homme d’affaires franco-tunisien. « Je n’ai pas la mémoire des noms », a botté en touche Mourad Boudjellal auprès de La Provence. « Il se révélera bientôt. Ce que je peux vous certifier, c’est qu’on a affaire à des gens très sérieux », a-t-il ajouté. Quant aux 700 millions d’euros évoqués permettant de racheter le club, éponger ses dettes et permettre un recrutement ambitieux, proviennent-ils d’Arabie Saoudite, comme le laissait entendre la rumeur ces dernières semaines ?

L’entourage du prince Al-Walid ben Talal a rapidement réagi. « Suite aux rumeurs parues ces dernières heures dans certains médias français et réseaux sociaux, il n’y a aucun lien entre le prince et l’intérêt supposé de Monsieur Boudjellal pour l’OM. Nous ne souhaitons pas nous exprimer au sujet de l’intérêt personnel que pourrait avoir l’OM pour Al Walid, mais réaffirmons l’attachement du prince à la France et à la ville de Marseille », a affirmé ce proche du prince auprès de RMC Sport.

Acariès de retour à l’OM ?

Par ailleurs, si l’affaire se concrétisait, le futur président Mourad Boudjellal devra s’entourer d’une équipe de dirigeants. « J’ai proposé certains noms, dont quelqu’un d’assez emblématique. J’ai dit aussi que j’aimerais que Louis Acariès, qui avait fait venir Pape Diouf à l’OM, nous rejoigne », a-t-il révélé à La Provence. En réponse, l’ancien conseiller de Robert-Louis Dreyfus s’est dit honoré « par le fait qu’on pense à lui et au bon travail qu’il a effectué en son temps à La Commanderie » et « serait partant » pour rejoindre le projet, rapporte le quotidien.

