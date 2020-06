OM : Payet repris de volée après sa sortie médiatique

Le meneur de jeu de l’OM Dimitri Payet suscite des critiques après avoir expliqué pourquoi il refuse de baisser son salaire.

« Mon rôle est de défendre mes intérêts et ma famille sans pour autant mettre en péril le club ». Dans le Journal de la Réunion, Dimitri Payet a justifié son refus de baisser son salaire comme l’espérait son président Jacques-Henri Eyraud, par « des crédits importants à honorer, des engagements à tenir. » Ce plaidoyer n’a pas convaincu Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998 comprend que le meneur de jeu marseillais veuille défendre son contrat, mais pas les raisons invoquées.

Dugarry tacle Payet le nombriliste

« Qu’il n’ait pas envie de baisser son salaire et qu’il ait le sentiment que le club veut gommer les conneries faites par le passé, parce qu’il se dit qu’il a signé un contrat et que le club doit respecter ses engagements, je peux le comprendre. Mais ce qui me dérange le plus, c’est la forme », a-t-il jugé au micro de RMC. « Nous expliquer qu’il a des crédits à rembourser, dans la situation actuelle et même en temps normal, tu ne peux pas dire ça », a-t-il pointé du doigt.

« Comment tu peux être aussi détaché du monde dans lequel tu vis ? Les gens qui viennent te voir dans les tribunes, tu te rends compte de ce qu’ils vont penser de toi, de ce qu’ils vont penser sur ton caractère et ta personnalité ? C’est ahurissant d’avoir un tel raisonnement et de le dire. C’est ahurissant de se regarder autant le nombril et de n’en avoir autant rien à foutre du monde qui t’entoure et des difficultés de la vie au quotidien », a asséné Christophe Dugarry.

