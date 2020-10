OM : Payet détruit par la critique, Villas-Boas dénonce

Dans le creux de la vague actuellement, le milieu offensif de l’OM Dimitri Payet peut compter sur le soutien de son entraîneur André Villas-Boas.

Dimitri Payet est ciblé par la critique après sa piètre performance contre l’Olympiakos (1-0) mercredi soir en Ligue des Champions. Un match durant lequel le leader offensif de l’attaque marseillaise a été l’ombre de lui-même. Son surpoids est notamment pointé du doigt pour expliquer ses difficultés actuelles. Son entraîneur André Villas-Boas a tenu à le défendre.

Villas-Boas répond aux critiques sur Payet

« C’est curieux. C’est toujours comme ça ici, c’est tout ou rien. La saison dernière, quand il était au top, Dugarry le désignait comme un génie du football. Quand ça ne va pas bien, tout est un désastre. Il veut améliorer ses performances individuelles, il a un objectif fixé en interne pour retrouver sa condition physique. De sa propre initiative, il s’est entraîné hier avec ceux qui n’ont pas joué à l’Olympiakos », a-t-il plaidé.

« Il sait ce qu’on veut de lui et on est ici pour l’aider. Contrairement à la communication sur les réseaux sociaux et des supporters où on veut tuer tout le monde. Moi je suis là pour protéger mes joueurs. Les critiques sur son poids ? Il est au même poids que l’an dernier », a soutenu Villas-Boas en conférence de presse. Pour rappel, Payet a récemment prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en 2024. Une réaction est attendue dès ce samedi à Lorient à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1 (pour suivre cette rencontre en direct, cliquez ici).

