OM : Villas-Boas possède une arme de taille

Comme André Villas-Boas, son adjoint Ricardo Carvalho a lui aussi réussi à se faire adopter rapidement à Marseille.

Depuis son arrivée à Marseille l’été dernier, André Villas-Boas a su se faire adopter. Son calme, son expertise, et surtout les résultats obtenus en Ligue 1 (deuxième place actuellement) l’y ont largement aidé. Mais l’entraîneur portugais n’est pas arrivé seul. Dans son ombre, travaille également Ricardo Carvalho. Retraité depuis deux ans, l’ancien défenseur central international (89 sélections) passé par Porto, Chelsea, le Real Madrid et Monaco notamment, possède une très grande expérience du haut niveau.

Carvalho, la connexion qu’il fallait à l’OM entre les joueurs et le staff

Une expérience qu’il met au service du coach et des joueurs olympiens. « Il est la connexion entre les joueurs et le staff. Il sait parfaitement comment raisonne le vestiaire. Il sait ce qui peut se passer dans la tête d’un joueur quand l’équipe connaît une période difficile ou lorsque tout va bien. Sur le terrain, il est encore en très bonne condition », a expliqué le défenseur central espagnol de l’OM Alvaro Gonzalez sur le site officiel du club.

« Ça se voit quand il s’entraîne avec nous qu’il a de l’expérience, il sait où se placer, il sait comment parler à une défense, il sait la tenir. Il peut jouer, il est toujours là, il aime encore le foot ! », a confirmé le jeune défenseur Lucas Perrin. Agé de 41 ans, Ricardo Carvalho est assurément un relais parfait entre André Villas-Boas et les joueur, et un plus de qualité pour le club marseillais.

