OM : Villas-Boas chambre Tuchel et le PSG

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas n’avait pas la langue dans sa poche après la victoire (0-1) de son équipe face au PSG dimanche soir.

L’OM a réussi un gros coup en allant s’imposer (0-1) au Parc des Princes face au PSG dimanche soir à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Une rencontre durant laquelle les Parisiens ont livré une piètre prestation mais pour laquelle Thomas Tuchel a estimé en conférence de presse que son équipe avait en fait réussi une performance exceptionnelle. Pour l’Allemand, les Marseillais ont eu beaucoup de chance… C’est d’ailleurs ce qu’il a dit à André Villas-Boas après la rencontre.

Villas-Boas répond du tac-o-tac à Tuchel et se moque du PSG

« A la fin du match ? Oui, il y a eu des insultes, c’est normal. Tuchel m’a dit : tu devrais jouer au loto. Je lui ai répondu : tu as joué au Loto avant l’Atalanta (victoire à l’arrachée 2-1 en quart de finale de la Ligue des Champions, ndlr) ? Mais j’ai beaucoup de respect pour lui, j’apprécie beaucoup ce qu’il fait », a ironisé l’entraîneur marseillais face à la presse après la victoire. Le Portugais a également glissé un tacle au club de la capitale et ses montagnes d’argent dépensé depuis dix ans.

« On ne peut pas oublier qu’il y a deux historiques dans l’histoire des Classiques entre l’OM et le PSG, un avant que le Qatar achète le PSG et l’autre après. Ils ont eu 10 ans de domination mais ils ont dû mettre 1,5 milliard d’investissement qui leur donne tellement de joie quand ils jouent contre l’OM pour donner un peu d’importance à ce qu’ils font dans le championnat français », a-t-il tancé. « Parce que je pense qu’à la fin, l’objectif de l’investissement du Qatar c’est de gagner la Ligue des Champions et la Ligue des Champions reste seulement à un endroit », a raillé Villas-Boas en référence à la seule victoire français dans la compétition, à savoir celle de l’OM en 1993. Les supporters marseillais apprécieront.

Images de IconSport