OM : Villas-Boas et Mandanda ont un avis sur Lyon

L’OM doit-il se méfier de Lyon, à 10 points en Ligue 1 actuellement ? André Villas-Boas et Steve Mandanda répondent.

L’OM compte 5 points d’avance sur Rennes (3e), 10 sur Lyon (5e) et 11 sur Lille (7e), ses poursuivants les mieux armés a priori, pour venir lui disputer sa deuxième place. S’ils sont sur une bonne dynamique, les Marseillais viennent de concéder le nul à domicile contre Angers (0-0) et savent que tout peut aller très vite. L’entraîneur André Villas-Boas, n’enterre par exemple pas l’OL qui reste un concurrent sérieux selon lui.

Villas-Boas et Mandanda n’enterrent pas Lyon

« Lyon a de bons résultats avec Rudi Garcia. C’est vrai qu’ils ont des blessures mais elles sont compensées par des investissements. On a perdu 2 points (samedi). Mais c’est un écart qu’on a provoqué et qui est important. On doit aller jouer à Lyon (33e journée), ça veut dire qu’on sera mis en difficulté. On verra ce qui arrivera lors des trois prochains matchs, jusqu’aux rencontres face à Lille et Nantes. On verra où l’on en est et qui sont nos poursuivants », a-t-il jugé.

« Tout est imprévisible. On laisse passer février et on regardera où est-ce qu’on ne doit pas perdre de points et où est-ce qu’on peut gagner des points. On a bien écarté le groupe des poursuivants mais on doit faire attention. Je considère toujours Lyon comme une équipe importante », a ajouté l’entraîneur portugais. Un jugement partagé par le gardien et capitaine Steve Mandanda.

« Lyon est dans une dynamique positive, avec un effectif de qualité, des joueurs de qualité, ils peuvent vite recoller au podium. À nous de faire ce qu’il faut pour conserver cet écart, du moins, cette place », a-t-il prôné en conférence de presse.

Images de IconSport