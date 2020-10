OM : Villas-Boas reconnaît son erreur

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas a reconnu s’être emporté un peu vite contre l’arbitrage de Stéphanie Frappart.

« Le carton rouge nous fait mal, je pense qu’il est un peu dur, un carton jaune aurait été suffisant », a considéré Florian Thauvin au micro de Téléfoot, après le nul ramené de Lyon (1-1) à dix contre onze, dimanche soir en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Comme son ailier, André Villas-Boas n’a pas été fan de l’arbitrage de Stéphanie Frappart. Durant la rencontre, l’entraîneur de l’OM s’est emporté quand elle a sifflé le penalty en faveur de l’OL, transformé par Houssem Aouar.

Villas-Boas fait son mea culpa

Mais après avoir revu ces deux actions sensibles, le Portugais a admis que le penalty à la 28e minute pour une faute d’Alvaro Gonzalez sur Melvin Bard, ainsi que l’exclusion de Dimitri Payet à la 19e minute pour une semelle sur le tibia de Leo Dubois, étaient justifiées. « On a regardé les images à la fin et c’est vrai que si cette action du penalty se passe pour nous, on aurait voulu que le penalty soit sifflé. Donc c’est acceptable, au final. Et sur l’expulsion, il n’y a vraiment rien à dire », a reconnu Villas-Boas.

Malgré leur infériorité numérique pendant la majeure partie du match, les Marseillais ont réussi à ramener un résultat positif de Lyon. Avec la victoire obtenue à Paris, ces deux déplacements périlleux ont été bien négociés par les coéquipiers de Payet. Pour autant, les points obtenus ne sauraient occulter la qualité médiocre dans le jeu. Ni le fait que les Olympiens ne sont que 10es avec 9 unités au compteur.

